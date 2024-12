Le fatiche della Champions League incidono pesantemente sul campionato. La tesi è di Paolo Condò, oggi su La Repubblica, portata avanti citando i pareggi di Liverpool e Arsenal in casa, le sconfitte di Aston Villa e Manchestr City, e ancora il Bayern sconfitto per la prima volta in Bundesliga a Mainz e il Barcellona ko in casa contro il Leganes, mentre il Real Madrid ha pareggiato 3-3 col Leganes (era sotto 2-0).

"Lazio-Inter di stasera, che per merito della Lazio (l’Inter lì non è una sorpresa) assume lo status di scontro diretto, chiuderà un weekend nel quale sono successe molte cose - si legge - Giunti a metà dicembre la fatica della Champions è un trend chiaro, al quale Juve e Milan non si sono sottratte (e nemmeno la Roma, scendendo di una coppa). Ed è facendo la conta di questi inciampi che la vittoria dell’Atalanta a Cagliari, sofferta al punto da promuovere Carnesecchi a livello Donnarumma, si rivela nella sua valenza extralarge"