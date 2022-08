"La Juve - aggiunge - si è rinforzata puntando anche sull’usato sicuro: Di Maria. Molto forte, mi dispiace solo che in Italia ormai questi giocatori arrivino solo a fine carriera. De Ketelaere? Conosco poco il belga. Ma se hanno puntato forte sin dal primo momento su di lui, vuol dire che sono convinti possa diventare il nuovo Kakà. I rossoneri li metto comunque alla pari con l’Inter. La Roma? Si è mossa in maniera intelligente sul mercato, in sintonia con Mourinho. E un allenatore esperto come il portoghese ha chiesto rinforzi per vincere subito. Prendendo giocatori di un certo tipo, magari un po’ grandi di età. Ma abbiamo già visto come Roma si sia “accesa” per Dybala e Wijnaldum. E l’entusiasmo dell’ambiente è importante per creare i presupposti giusti per vincere".