Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A oggi commentatore per Prime Video, giudica positiva la sperimentazione riguardo alla regola del fuorigioco: potrebbe infatti essere reintrodotto il concetto di "luce". "È giusto che ci siano questi tentativi, perché tutto nasce dalla volontà di coniugare la massima accuratezza delle decisioni con il miglior livello di spettacolo, senza penalizzare troppo chi realizza gol. Anche se nel fuorigioco non è sempre possibile arrivare a interventi oggettivi perché non è questione di tirare una linea, come dimostrano le discussioni sull’impatto che può avere un calciatore in offside sulla traiettoria di un tiro in porta - racconta a Tuttosport - Parallelamente a questo esperimento portato avanti nel campionato italiano Under 18 la Fifa sta effettuando i test sul fuorigioco semi-automatico che utilizza triangolazioni di telecamere in 3D in modo da rendere sempre più sicura e comprensibile la chiamata anche per i tifosi. Resterà comunque più complesso rispetto alla certezza di un pallone al di là o al di qua della linea. Perché qui ci sono corpi in movimento su tutta la lunghezza del campo".