Roberto Boninsegna ha rilasciato un'intervista oggi a Tuttosport. Punto di partenza dell'analisi di "Bonimba", l'assenza di Lukaku. "Quanto manca? Tanto. Per me la coppia Martinez-Lukaku è la migliore d’Europa. Speriamo che Inzaghi ritrovi Dzeko e recuperi fisicamente Lukaku. Per me si tratta del calciatore più forte dell’Inter". I nerazzurri hanno pagato finora con una classifica deficitaria. "Credo che qualche colpa per quanto successo ce l’abbia anche la società. Il tempo di recuperare c’è assolutamente", afferma l'ex centravanti, che è anche stato protagonista nella vittoria del 1970 al Camp Nou in casa del Barcellona. "Martedì hanno giocato bene, ma l’1-0 è poco - dice Bonimba -. Secondo me qualora i nerazzurri riuscissero a segnare, potranno uscire indenni dal Camp Nou e passare il girone, altrimenti diventa difficile. La chiave sarà segnare. Direi che con un gol, si passa".