Senza Romelu Lukaku, che sta scaldando i motori per tornare a disposizione di Roberto Martinez nella fase calda del Mondiale, il Belgio stecca contro l'Egitto di Mohamed Salah nell'amichevole andata in scena in Kuwait, al Jaber Al Ahmad International Stadium. Due a uno il risultato finale, con i Rode Duivels che, pur schierando Kevin De Bruyne (in campo 45') ed Eden Hazard a supporto di Michy Batshuayi, non sono riusciti a evitare la sconfitta dopo essere andati sotto di due gol firmati da Mostafa Mohamed e Trezeguet; inutile la marcatura di Lois Openda al meno di un quarto d'ora dla 90'.