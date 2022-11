Dopo quattro edizioni a digiuno, una squadra sudamericana potrebbe laurearsi campione del Mondo in Qatar. In particolar modo, secondo Wayne Rooney, il 2022 si preannuncia l'anno buono per l'Argentina di Lionel Scaloni: "Per me è la favorita - ha detto l'ex attaccante del Manchester United al Times -. A differenza del 2018, hanno molti giocatori validi e solidi attorno a Lionel Messi come Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul e, ovviamente, Ángel Di María.