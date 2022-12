"Questa è stata la mia ultima partita". È con queste parole che Roberto Martinez ha deciso di congedarsi da ct del Belgio dopo la bruciante eliminazione dal Mondiale in Qatar.

"È tutto molto emozionante - ha aggiunto in conferenza stampa con un nodo alla gola -. Sono venuto in questo paese con un obiettivo chiaro: qualificarmi per la Coppa del Mondo e provare ad avere successo dopo. Siamo arrivati ​​terzi ai Mondiali del 2018 e abbiamo pensato: riproviamoci. Questa avventura è stata incredibile, è stata divertente. Ho conosciuto le persone dietro i giocatori, ho visto giocatori raggiungere più di cento presenze, ho visto giovani talenti ammirare e imparare dalla vecchia generazione. Mi è piaciuto anche il nostro stile di gioco. E penso che anche i veri tifosi lo abbiano apprezzato. Ora però devo accettare che questa è la mia ultima partita. Il mio tempo è finito".