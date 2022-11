Resta tutto ancora aperto nel Girone E dei Mondiali 2022, con la Germania che però adesso rischia grosso. I tedeschi pareggiano per 1-1 in rimonta contro la Spagna e restano all’ultimo posto nel raggruppamento, costretti a giocarsi tutto e a sperare nell’ultima giornata contro la Costa Rica. A portare in vantaggio gli iberici era stato Morata al 62’, ma all’83 Fullkrug, entrato da poco in campo, firma la rete del pareggio. Le Furie Rosse conservano dunque il primo posto nel girone con 4 punti, con Giappone e Costa Rica che inseguono a quota 3. Ultimi appunto i tedeschi a 1.