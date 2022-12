Il compenso, spiegava la FIFA a proposito del programma, «è distribuito ai club per i quali il giocatore è stato tesserato durante i due anni precedenti alla finale». Nello specifico da luglio 2020 a dicembre 2022. Ogni società che ha detenuto il cartellino del partecipante in questa finestra temporale può chiedere il rimborso iscrivendosi tramite un processo di registrazione digitale dedicato. La quota per ciascun calciatore è riproporzionata sulla base dei club per i quali gli stessi sono stati tesserati nel periodo considerato.

“Sulla base di quello che viene chiamato “FIFA Club Benefits Programme”, ogni club riceverà 10mila dollari per ogni giorno in cui il giocatore è stato impegnato nel Mondiale, a partire dalla preparazione, quindi dal lunedì 14 novembre. Più una Nazionale va avanti, più il calciatore passerà giorni a disposizione di quest’ ultima, e più il club incasserà.

Calcioefinanza.it sul proprio sito pubblica un approfondimento relativo ai Mondiali, spiegando quanto i vari club riceveranno come indennizzo per i calciatori prestati alle Nazionali. La FIFA ha infatti stanziato un fondo di circa 209 milioni di dollari, poco più di 196 milioni di euro al cambio attuale.

Ogni calciatore può portare alla “causa” del proprio club un minimo di 180mila dollari (poco più di 170mila euro). Questa cifra è calcolata ipotizzando l’eliminazione di una Nazionale alla fase a gironi, il primo step della fase finale. Si arriva fino a un massimo di 370mila dollari per i calciatori che sono arrivati in finale, ovvero gli argentini. Per questo studio abbiamo inoltre ipotizzato la Francia come seconda finalista, ma anche qualora il Marocco dovesse conquistare l’ultimo atto, le cifre per i club interessati cambierebbero nell’ordine di poche migliaia di dollari”, si legge.

L’Inter riceverà 1.823.000 ed è il secondo club di Serie A, alle spalle della Juventus che guida invece la graduatoria. Il podio viene completato dal Milan per oltre 1,3 milioni di dollari. Chiudono la top 5 Atalanta e Roma, con la Fiorentina come sesta e ultima squadra a sfondare il tetto di un milione di euro. Nel complesso, le convocazioni ai club di Serie A sono valse poco più di 15 milioni di dollari.

