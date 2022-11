Allo stadio Al-Bayt di Khawr, finisce 0-0 il match tanto atteso tra Marocco e Croazia, nel Gruppo F assieme a Belgio e Canada che giocheranno stasera. Gara bloccata e con rarissime occasioni da rete, con gli ex nerazzurri Perisic e Hakimi che si sono sostanzialmente annullati nel duello sulla fascia e con Marcelo Brozovic in campo per tutto l'incontro, cosa che in gare ufficiali non gli capitava da Udinese-Inter dello scorso 18 settembre.