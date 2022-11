Ad accompagnare il ct John Herdman nella conferenza stampa del Canada in vista del match contro la Croazia è il centrocampista del Porto Stephen Eustaquio, che spiega come la sua esperienza in Europa e in particolare in Champions League sia stata importante per avvicinarsi alla competizione: "Giocare in Champions League è uno dei modi per prepararsi al Mondiale. Giochi contro grandi club e giocatori. Abbiamo provato a trasferire quell'esperienza in Nazionale. Onestamente, ci ha sicuramente aiutato.