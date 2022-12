L'ex nazionale belga Marc Degryse assolve completamente Romelu Lukaku dopo l'eliminazione del Belgio dai Mondiali. Anzi, a suo dire l'attaccante dell'Inter è stato addirittura esemplare per il suo atteggiamento: "Mi dispiace per Romelu. Quanto può essere dolorosa la sconfitta? Ha fatto tutto il possibile per mettersi in forma in extremis e fare la differenza.