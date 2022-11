Prova d'appello per l'Argentina, che alle 20 scende in campo a Losail contro il Messico per riscattare l'onta della sconfitta patita contro l'Arabia Saudita e rilanciare le sue quotazioni per il Mondiale. Lionel Scaloni cambia qualche carta rispetto al primo incontro ma non rinuncia a Lautaro Martinez lì davanti, schierato insieme a Lionel Messi e Angel Di Maria. Queste le formazioni ufficiali del match:

Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María. CT: Lionel Scaloni.

Messico (5-3-2): Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez, Héctor Moreno, César Montes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado, Luis Chávez; Hirving Lozano, Alexis Vega. CT: Gerardo Martino.