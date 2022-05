C'è già grande attesa a Nanchino, casa del gruppo Suning, per l'arrivo dell'Inter di Antonio Conte, che fra sette giorni esatti lì sfiderà la Juventus per la International Champions Cup. L'arrivo del plotone nerazzurro è previsto per domenica 21: si prevede un'accoglienza calorosissima all'aeroporto di Lukou, visto che un gran numero di fans organizzerà spontaneamente un comitato di benvenuto per Radja Nainggolan e compagni. Entusiasmo che l'Inter ha già pensato di ricambiare: nei giorni di permanenza a Nanchino, diverse saranno le iniziative dedicate ai sostenitori, come allenamenti aperti al pubblico, incontri coi giocatori, la finale del torneo degli Inter Club locali prevista per sabato 23, e aree per lo shopping.