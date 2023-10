Camilo Zuniga, ex giocatore del Napoli, è convinto che gran parte dei giocatori più rappresentativi della Nazionale colombiana dell'ultimo decennio, tra Falcao, Ospina, Cuadrado e James Rodriguez, parteciperà al Mondiale del 2026: "In ogni campo della vita ci sono cicli che si compiono, sta al singolo capire quando arriva il momento - le sue parole ad AS.com -. Mano nella mano con gli altri in rosa, spero riescano ad andare tutti al Mondiali, per me saranno più del 50%. Oltre a questo serve che il ct abbia continuità”.

A proposito dei colombiani che trovano fortuna in Serie A, Zuniga ha aggiunto: "Noi siamo tecnicamente molto forti, ma disorganizzati, al contrario dell'Italia dove si cura molto la parte tattica. Per questo Cuadrado è diventato un giocatore molto completo. Un colombiano che va in Italia in uno o due anni diventa un giocatore meraviglioso”.