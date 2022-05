Dino Zoff punta sull'Inter per la corsa scudetto. "Perché il calendario è un fattore decisivo ancor più della classifica attuale: i nerazzurri possono fare bottino pieno, per il Milan non ho le stesse certezze", afferma il campione del mondo '82 parlando alla Gazzetta dello Sport.

Secondo Zoff, guardando proprio al calendario, la partita più complicata per i rossoneri è quella di Verona. "Con l’Atalanta poi è gara di difficile lettura - aggiunge -. Per l’Inter forse il Cagliari. Ma se i sardi sono questi...".