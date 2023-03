Dino Zoff è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per un'analisi sulla nazionale italiana, vittoriosa ieri contro Malta. "Direi che è un bilancio normale - afferma Zoff - Il valore non si vede in queste partite. Ai miei tempi aveva dodici giocatori in Serie A provenienti dal Friuli e due-tre in Nazionale, poi non ne abbiamo più avuti per trent'anni. C'è una difficoltà a reperire giocatori, in Africa e in Sudamerica ci sono ragazzi che fanno quello che facevamo noi, cioè giocare per ore in strada. Adesso li portano un'ora per un paio di volte a settimana a giocare".