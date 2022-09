Dopo averla affrontata sabato a San Siro, David Zima, difensore ceco del Torino, è stato raggiunto dal portale Idnes.cz che ha raccolto i suoi consigli sull'Inter da girare al Viktoria Plzen, avversario dei nerazzurri domani in Champions League: "Tutti sono battibili. Ma non voglio sbilanciarmi, perché penso che quella di domani sarà una partita completamente diversa per loro rispetto a noi. Giochiamo in uno stile diverso da quello del Viktoria, pressando costantemente su tutto il campo; non penso che questo sia lo stile del Viktoria. Manca Romelu Lukaku? Con lui in formazione sarebbe molto più complicato. Ma quando manca un giocatore, i sostituti possono rimpiazzarlo all'altezza: in campo c'è sempre la massima qualità. A me sembra quasi il Barcellona".