A 29 anni, dopo l'Europeo in cui difenderà i colori della Nazionale polacca, Piotr Zielinski è pronto a fare il salto più grande della sua carriera a livello di club per approdare all'Inter. Un percorso naturale per un giocatore che già da piccolo mostrava le sue doti, come sottolineato Adam Buczek, suo ex allenatore all'Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie: "Ricordo il suo debutto nella Young Ekstraklasa, lo schierammo nel secondo tempo - le sue parole a Fakt -. Fece assist da calcio d'angolo e vincemmo 1-0. Era il 2010, questo ragazzo aveva solo 16 anni e giocava contro ragazzi del 1990 e 1991. Si distingueva dagli altri perché ha sempre avuto un grande talento naturale. Non gli pesava nemmeno essere più piccolo degli altri, si è persino allenato con la prima squadra con Smudy come allenatore. Lavorare con lui è sempre stato un piacere. Lo ricordo come un ragazzo davvero bravo anche caratterialmente. Non c'è bisogno di parlare delle sulle abilità calcistiche, erano già a un livello molto alto. Quando facevamo lezioni tecniche, ridevo sempre che era difficile trovare un compito che Piotr non fosse in grado di svolgere correttamente. Un ragazzo incredibile, ho solo ricordi piacevoli con lui".