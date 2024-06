Dopo il ko di ieri pomeriggio incassato dalla Polonia per mano dell'Austria di Marko Arnautovic, il centrocampista polacco, prossimo a legarsi all'Inter, Piotr Zielinski ha commentato il risultato e l'eliminazione dall'Europeo già decretata ai canali ufficiali della UEFA. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo dormito durante i primi 15 minuti - ha ammesso -. Stavamo camminando, non correndo. Non abbiamo ostacolato i nostri avversari. Per questo motivo abbiamo subito un gol e questo ci ha svegliato. Abbiamo iniziato a prendere più controllo e all'inizio del secondo tempo sembravamo messi bene, ma poi è crollato tutto. Abbiamo fallito".