A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Stella Rossa, Piotr Zielinski si sofferma davanti alle telecamere di Sky Sport per inquadrare il secondo impegno della stagione nerazzurra in Champions League e non solo: "Bisogna vincere, giocando come sappiamo i tre punti rimaranno a Milano", esordisce con sicurezza il polacco.

A Manchester hai fatto vedere di esserti calato nel modulo. Cosa ne pensi?

"Penso di sì, è un modulo adatto per me. Mi sto inserendo alla grande, spero di aiutare la squadra ad ottenere risultati".

Il risultato di Udine vi ha ridato certezze?

"Siamo una grande squadra e sicuramente le vittorie ci portano fiducia e consapevolezza. Penso che anche stasera faremo una grande partita: vinciamo e avremo una grande spinta per le prossime partite".

