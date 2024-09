Piotr Zielinski a Prime racconta le sue emozioni in questo esordio europeo: "Il City è una grande squadra che ci può mettere sempre in difficoltà ma abbiamo giocato alla pari con una delle più grandi al mondo. Abbiamo creato occasioni, potevamo sfruttarle e magari vincere ma accettiamo questo punto perché era molto difficile.

Era importante per me esordire con questa maglia in Champions, non era facile su questo campo ma sono contento, abbiamo fatto una bella partita, ringrazio il mister per l'opportunità. Spero ce ne siano molte altre per far vedere le mie qualità e magari vincere anche qualche partita".