Piotr Zielinski si presenta anche ai microfoni di DAZN dal prato di San Siro per parlare di questo match col Bologna in programma fra qualche minuto.

Partita che può consentirvi di portarvi a -1 dal Napoli, quanto conta continuare in questa striscia?

“È una partita molto importante, cercheremo di dare il massimo per vincere e continuare nel nostro cammino”.

Tu ti diverti in situazioni di pressing avversario, oggi devi salire in cattedra.

“Speriamo che sarà così. Lo sappiamo che sarà molto difficile, abbiamo studiato bene il Bologna. Speriamo di poter fare la partita con le nostre qualità e vincere”.

Vedi continuità di impiego davanti a te?

“Mi spiace per chi è fuori, sono dei campioni e ci mancano tanto. Però questo è il momento di aiutare la squadra, chi gioca deve dare il massimo per aiutare a vincere e far tornare serenamente gli altri in forma”.