"È stata sicuramente una buonissima partita, poi dovevamo essere più aggressivi per non far partire i loro contropiede perché sapevamo che hanno gamba e qualità. E ci hanno fatto dei gol che hanno pareggiato alla fine una partita che sembrava vinta" ha detto Piotr Zielinski a DAZN nell'immediato post partita di questo pomeriggio.

Cosa vi è mancato?

"È mancato il quinto gol. Abbiamo creato occasioni per chiudere la partita, la palla però purtroppo non è entrata. Ma dovevamo vincerla perché stavamo 4-2. Il vero Zielinski non si è ancora visto, ma sono rammaricato perché non abbiamo ottenuto la vittoria".

Lautaro sul primo rigore ti ha portato il pallone o lo hai chiesto tu?

"Anche questa mattina abbiamo provato, ho segnato stamattina nei rigori di prova e Lauti è venuto a chiedermi se volessi batterlo e lo ringrazio perché segnare il primo gol con questa maglia prestigiosa è stato bellissimo".

Te l'ha dato lui il pallone nel secondo rigore o te lo sei preso?

"No, mi ha chiesto lui di nuovo e ho detto di sì. Se avesse voluto tirare lui glielo avrei lasciato".