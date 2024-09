Lo scarso o, per meglio dire, nullo minutaggio di Piotr Zielinski con l'Inter dopo le prime tre partite stagionali non preoccupa in alcun modo Michal Probierz, ct della Polonia, che ha parlato così del tema alla vigilia della gara di Nations League contro la Scozia: "I problemi possono sempre esserci quando te li cerchi - la premessa del tecnico in conferenza stampa -. Io guardo come si comportano i giocatori in allenamento, a volte devi stringere la mano a un giocatore. Piotr e Kacper (Urbański, ndr) si sono allenati, hanno giocato e hanno preso parte ai ritiri, quindi non abbiamo paura e crediamo che questi giocatori giocheranno per i loro club prima di tornare qui per la prossima sosta Nazionali".