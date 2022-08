Dagli studi di Sky Sport, Walter Zenga torna a parlare dell'erroraccio di Ionut Radu a Firenze difendendo il romeno: "L'unico problema che vedo per lui è che a ogni errore gli saranno sempre rinfacciati quelli di Bologna e Firenze, se ricordiamo gli errori di tutti i portieri, me compreso, non ne finiamo più. Ho sentito gente che quel cross di Rolando Mandragora avrebbe dovuto smanacciarlo, ma dal mio punto di vista di portiere e allenatore vedo un portiere che al 95esimo va in presa per non concedere un corner, poi per sfortuna sbatte sul palo e perde lì il contatto col pallone".