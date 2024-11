Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il figlio d'arte, Andrea Zenga, primogenito dello storico portiere dell'Inter Walter e grande tifoso della Beneamata, ha parlato della strada fatta fin qui dai nerazzurri e quella da fare tra campionato e Coppe. "Per me è un percorso che nasce dalla finale Champions di due anni fa, è già dallo scorso anno tra le top europee. Vedendo come stanno andando le altre grandi d'Europa, questo sta dando ancora più valore al percorso del'Inter. In campionato è partita con qualche distrazione di troppo ma è nel treno Scudetto. Inzaghi si fida di più delle seconde linee".

Sul Napoli:

"È una squadra molto solida anche grazie ai singoli. Ha trovato in Buongiorno un difensore alla Kim, ad esempio. Per ora la solidità è il punto forte del Napoli di Conte. Al primo anno non gli si chiede lo Scudetto ma può vincerlo, visto che non avere le coppe diventa un'arma in più".

E l'Atalanta?

"Ha fatto un cambio di mentalità. La vittoria dell'EL ha dato tanto. La sorpresa è stata la vittoria interna con l'Udinese, che altri anni la perdeva una partita del genere. Se vincesse lo Scudetto sarebbe un miracolo, se si pensa da dove è partita. male che va, per me arriva terza".