"L’infortunio di Lukaku è devastante per l’Inter, con quattro attaccanti a disposizione puoi tranquillamente fare anche turnover, tenendo conto che Dzeko non è più un ragazzino". Questo il primo commento di Walter Zenga dopo l'infortunio di Romelu Lukaku reso noto nella giornata di oggi, ko che lo terrà fuori ancora una volta dopo essere rientrato lo scorso mercoledì dal lungo stop per l'infortunio precedente. Tempistiche di recupero ancora da stimare che verranno valutate di giorno in giorno, ma l'assenza del belga a Monaco è una certezza. Proprio sulla gara contro i bavaresi, l'ex portiere interista dice: "Partita di grande spessore internazionale e non sarà da prendere sottogamba. I problemi adesso potrebbero essere diversi: se pensiamo che Bastoni e Lautaro Martinez sono diffidati, direi inutile rischiarli. L'altra considerazione da fare è che Bastoni è facilmente sostituibile con Acerbi mentre Lautaro Martinez potrebbe giocare in quanto attaccante. C'è da pensare alla gara di domani senza fare troppi calcoli e credo che Inzaghi non cambierà tantissimo. A sinistra potrebbe giocare Gosens, visto che si gioca in Germania, anche per far rifiatare Dimarco che finora ha giocato molto" ha detto tramite il suo canale Youtube.