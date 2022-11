L'ex portiere nerazzurro Walter Zenga non sta apprezzando i maxi recuperi del Mondiale e, con un post sul proprio profilo Instagram, avanza una soluzione alternativa: "Basterebbe introdurre il tempo effettivo negli ultimi 5’/10’ della partita e il problema sarebbe risolto. Aumentare il tempo di recupero è solo un modo per dare più quantità a scapito della qualità: quanto effettivamente si gioca nei minuti di recupero? In Marocco-Croazia 6 minuti di recupero, tempo effettivo 3 minuti e 35".