Zdenek Zeman non ha gradito le prestazioni offerte da Inter e Juve nella finale di Coppa Italia, gara ricca di colpi di scena che si è conclusa col trionfo per 4-2 dei nerazzurri dopo i tempi supplementari: "La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso - le parole del tecnico del Foggia a Radio Rai Uno -. C’è stata poca verticalizzazione e troppa difesa; il gol di Vlahovic è stata un'azione in verticale, ma una rondine non fa primavera. L’Inter ha giocato qualcosa, la Juventus poco. Allegri non è un allenatore rinunciatario, semmai è la squadra ad esserlo stato. Il voto alla partita è un 6 italiano. Senza infamia e senza lode”.