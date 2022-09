Dopo quattro anni di attesa e le ultime tre edizioni rimandate, la prossima primavera vedrà il ritorno di Javier Zanetti a Malta per il tradizionale Zanetti Football Training Camp 2023. Un'email informa i partecipanti dell'edizione 2020, cancellata causa pandemia, che saranno confermate tutte le iscrizioni già effettuate e che verranno rispettate le modalità delle edizioni passate. Come al solito, dovrebbe trattarsi di una tre giorni di allenamenti all'insegna del divertimento e dello sport in compagnia del vice presidente nerazzurro. Le date del nuovo appuntamento saranno comunicate entro fine ottobre.