Missione in Cina ieri per Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ospite di Hisense nel corso della China Home Appliances & Consumer Electronics Expo di Shanghai, dove il brand partner della FIFA ha presentato i nuovi prodotti "This is Me" 2025 dedicati al prossimo Mondiale per Club del quale Hisense sarà sponsor. Dopo aver visitato lo stand, Zanetti ha poi parlato in conferenza stampa presentando così la competizione di giugno che vedrà coinvolto anche il club nerazzurro: "La vittoria appartiene a coloro che ricercano la perfezione nei dettagli. La Coppa del Mondo per club non solo porta con sé l'onore di far sfidare i migliori club, ma crea anche un legame culturale che collega il mondo. È una competizione destinata a toccare i cuori di centinaia di milioni di tifosi; sarà un vero e proprio mondiale".