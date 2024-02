Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti si è collegato nel corso della presentazione dell'Osservatorio Valore Sport organizzato da The European House Ambrosetti lasciando un messaggio di sostegno alla pratica sportiva, in particolare per i bambini: "Praticare sport è fondamentale, così come che tutti i bambini possano praticarlo. Poi sta a noi dare un messaggio positivo. Nell’Inter abbiamo trovato inclusione, senso di appartenenza, una famiglia. Nel calcio di oggi è fondamentale questa amicizia e questa voglia di fare qualcosa per chi ha bisogno.

Ringrazio il popolo italiano per quello che fate: a dicembre abbiamo consegnato regali ai ragazzi. Costruiamo tanti progetti per dare ai bambini un futuro migliore. Quello che impari nello sport lo ritrovi nella vita", conclude Zanetti.