Nel nuovo episodio de "I Fantastici 10", la mini-serie presentata dal sito di statistiche Calcio.com, Javier Zanetti ha tessuto le lodi di Lionel Messi, definendolo "talento puro, l'essenza del calcio". La leggenda interista ha raccontato di aver avuto "il privilegio di giocare con Leo in nazionale, nel momento in cui lui iniziava il suo percorso. Si vedeva che era un giocatore diverso da tutti, faceva cose che non ho visto fare a nessun altro".

Nella hit parade dei ricordi personali, Pupi inserisce il ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona, nel 2010, che doveva segnare la "remuntada" blaugrana dopo l'1-3 dell'andata ma invece diventò una partita epica per i nerazzurri: "Ricordo ancora la parata di Julio Cesar sul suo sinistro. È stato l'intervento della partita, anche per la vittoria della coppa. Se avesse fatto gol, per noi sarebbe stato molto complicato. Samuel e io eravamo diffidati e se avessimo preso un cartellino giallo ci saremmo persi la finale. Messi giocava dalle nostre parti e quindi pensavamo 'minimo una volta andrà via'. Per fortuna non è andata così, abbiamo fermato sia lui che tutto il Barcellona".