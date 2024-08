"'Bocha' Batista sta facendo un lavoro enorme in Venezuela. Oggi affrontare il Venezuela è molto difficile per qualsiasi tipo di squadra, non solo del Sudamerica ma del resto del mondo". Così Javier Zanetti ha elogiato il lavoro del connazionale Fernando Batista, tecnico della Nazionale venezuelana, squadra che ha stupito nella scorsa Copa America.

"Nella lotteria dei calci di rigore tutto può succedere, ma quella contro il Canada è stata una partita molto equilibrata e i venezuelani avrebbero potuto facilmente essere nostri rivali (dell'Argentina) in semifinale".