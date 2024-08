Compleanno importante in casa Inter, dove il vice presidente Javier Zanetti compie 51 anni. "Nell’estate del 1995 ha indossato per la prima volta i colori nerazzurri, incarnando subito l’interismo e intraprendendo una carriera unica e piena di successi - scrive il club in una nota ufficiale -. Sono state 858 le gare giocate con l’Inter con cui ha vinto sedici trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa Uefa, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane a cui si aggiungono due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane conquistati da Vice President. Da sempre un simbolo per tutti i tifosi, nel 2018 ha fatto l’ingresso come primo difensore nella Hall of Fame nerazzurra. I migliori auguri da parte di tutto il mondo interista!".