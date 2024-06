“Sono in una fase della mia vita in cui posso ripagare, dentro e fuori dal campo, il calcio per tutto quello che mi ha dato". Lo dice Javier Zanetti parlando ai microfoni del Los Angeles Times a poche ore dall'inizio della Copa America, della quale sarà opinionista speciale per l'emittente TUDN. Proprio al torneo per nazioni d'oltreoceano è legato uno dei ricordi più belli di Pupi, quando alla sua prima partecipazione si trovò a dover sfidare Roberto Carlos: "Dopo quella Copa América siamo andati all’Inter, che ci aveva ingaggiato. Sapevamo che saremmo andati entrambi all'Inter in Italia e dopo la partita ne parlavamo".

Secondo Zanetti, la Copa America sarà un ottimo banco di prova per gli USA in vista del Mondiale 2026: "Questa Copa América sarà vissuta come il lancio di quello che sarà il Mondiale. Per gli Stati Uniti è una grande opportunità, perché da un lato potrà esserci la parte commerciale, ma non smetteremo mai di pensare a cosa sia il gioco in sé. Penso che anche per la Nazionale di questo Paese sia una grande opportunità per affrontare grandi giocatori”.