Javier Zanetti arriva ai microfoni di DAZN per dare sfoggio di tutta la sua gioia per questo traguardo storico raggiunto dall’Inter: “Questa è una serata stupenda per tutto l’ambiente interista, mancava quest’ultimo passo in un derby fuori casa. Meriti al mister e ai ragazzi che non si rendono conto di aver fatto una cosa straordinaria, vincendo la seconda stella che rimarrà per sempre nella storia del club”.

Quando ha capito che questa squadra avrebbe vinto il titolo?

“Dall’inizio, si vedeva la voglia di tutti di fare una stagione importante e di lottare tutti quanti per lo stesso obiettivo. Eravamo consapevoli di essere forti, il divario con le altre era netto e abbiamo strameritato questo Scudetto”.

L’Inter ha vissuto momenti difficili, è in quei momenti che si costruisce la vittoria di oggi?

“Giusto. È nei momenti difficili che non bisogna pentirsi delle scelte fatte e supportare il mister. Nelle difficoltà bisogna essere resilienti e credere di più. Questa squadra ha valori umani importanti, come singoli e come gruppo. Questo fa la differenza”.

Un aggettivo per Inzaghi?

“Straordinario, prima come uomo poi nel gestire i momenti di difficoltà e tenere il gruppo concentrato. Ha scritto coi ragazzi una pagina importante che ha reso felici gli interisti di tutto il mondo”.