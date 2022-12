Ivan Zamorano non ha dubbi: Julian Alvarez è l'attaccante più completo sulla scena mondiale. L'ex attaccante dell'Inter spiega il suo pensiero al quotidiano argentino Olé: "È un ragazzo che fa tutto bene: va bene sulle fasce, si inserisce in mezzo, è il primo difensore, aiuta i compagni, colpisce di testa molto bene, Poi sa calciare con entrambi i piedi, ha talento per la potenza fisica che esprime sul corto ma anche nel lungo, lo ha dimostrato nel gol segnato contro la Croazia... Quindi, quando pensi a un giocatore per tutto il fronte offensivo, pensi a lui perché è il più completo: Erling Haaland non gioca bene sulle fasce e Kylian Mbappé abbiamo già visto che quando fa la punta non ha una grande partecipazione. Julian fa tutto questo. Penso che, soprattutto, abbia un cuore immenso che lo rende ancora più completo".