Quali sono i segreti per vincere un derby? A rispondere è Bam Bam Zamorano , ospite d'onore della stracittadina di questa sera contro il Milan, che prima della gara a Inter TV spiega: "Nessun segreto, solo cuore e grinta. Quelli sempre. Sicuramente i ragazzi lo sanno, giocano benissimo a calcio, devono solo stare attenti a mettere quel pizzico in più di intelligenza e cuore".

Il tuo momento preferito di un derby?

"Il mio primo gol, di testa. La mia specialità. Abbiamo vinto col Milan in una serata bellissima, emozione fantastica. Era il mio primo derby e segnare con la mia specialità è stato bellissimo. Gol fantastico che sicuramente anche i tifosi interisti hanno nel cuore".

Ti rivedi nella crescita di Lautaro?

"Assolutamente sì, la grinta, il cuore e il modo in cui lavora per la squadra è una proiezione calcistica ottimale. Dopo il Mondiale, che non è stato un gran Mondiale è vero, ma è un altro, è un Lautaro interista. È un Lautaro che ha bisogno dell'Inter come l'Inter ha bisogno di lui. È un gran lavoratore, non solo si avvicina al gol, ma lavora per la squadra che ha bisogno di lui. Forza Inter sempre".