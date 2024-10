"L'Inter rimane la favorita", ha detto Gianluca Zambrotta, intervistato da Tuttomercatoweb.com alla Padel Pro Am Cup di Viareggio dove è andata in scena la reunion dei campioni del mondo 2006, a proposito della corsa scudetto. "Chiaro che rispetto al Napoli ha un un percorso più difficile e complicato perché ha la Champions che è diversa rispetto agli altri anni, ma quella nerazzurra resta una delle squadre favorite per vincere il campionato".

Su Conte poi aggiunge:

"Lo conosciamo tutti il mister, aveva fatto così anche alla Juventus quando arrivò. Il Napoli ad oggi ha solo il campionato e la Coppa Italia, ha due obiettivi che per il potenziale che ha la squadra può giocare benissimo. È partito male ma si è ripreso alla grande, in questo momento è la squadra da battere, conoscendo anche il valore dell'allenatore".