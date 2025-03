Adam Majewski, ct della Polonia Under 21, non esclude la possibilità di convocare Nicola Zalewski, Jakub Kamiński e Kacper Urbański per l'Europeo di categoria in programma quest'estate, in concomitanza con il Mondiale per Club a cui parteciperà anche l'Inter: "Vorrei poter contare sui migliori giocatori possibili che ci permetta di lottare per un buon risultato - le sue parole a TVP Sport -. La loro priorità è, ovviamente, la prima squadra. Tuttavia, penso che esprimeranno il loro desiderio di venire con noi perché si sentono molto bene nella nostra squadra. In quel caso, saremo più forti".