"Si può tranquillamente dire che quella di Verona, per il Milan, sia la partita più insidiosa delle ultime tre, con tutto il rispetto per Atalanta e Sassuolo". Lo ha detto Alberto Zaccheroni, analizzando per MilanNews.it gli ostacoli che la squadra di Stefano Pioli dovrà superare per strappare lo scudetto dal petto dei cugini dell'Inter.

"Gli scaligeri non hanno grandi ambizioni di classifica, ma sono agguerriti e hanno acquisito una mentalità importante nel tempo - ha aggiunto Zac -. Al Milan basterà fare il Milan, scendere in campo con il piglio giusto, non pensare all’Inter, non pensare a nient’altro che alla partita. Tolti Ibrahimovic e Giroud, i calciatori rossoneri hanno bacheche da riempire, hanno fame di successi. Servirà la rabbia giusta".