In ottica scudetto dichiara: "L’Inter ha alti e bassi, ma il campionato è un’altra cosa. La Lazio se riesce a far coesistere tutta la qualità che ha può essere l’outsider per la lotta scudetto. Se ho ancora voglia di calcio? Dovrò giudicare 4 partite al giorno, è una passione che non finisce mai. Adesso il calcio mi affascina più di prima, non sono un amante del calcio televisivo, ma mi sto divertendo molto".