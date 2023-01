Il Napoli ha un'occasione più unica che rara per tornare sul trono del campionato italiano dopo 33 anni. Ne è convinto anche l'ex tecnico di Inter, Juve e Milan Alberto Zaccheroni, come da lui affermato ai microfoni di Numero Diez: "Direi fortemente di sì, ha l’occasione della vita. Le altre squadre sono rimaste spiazzate da questa partenza straordinaria del Napoli, hanno perso le linee guida e non hanno mostrato la continuità degli anni passati.