Nell'intervista concessa ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Alberto Zaccheroni ha svelato quella che secondo lui potrebbe essere la sorpresa in campionato: "Punto sulla Roma e Mourinho a patto che leghi Dybala. Quanto tempo è che Dybala non finisce una partita? Corre troppo, vaga troppo, si perde troppo: per lui ci vorrebbe una corda legata al palo degli avversari e lunga al massimo trenta metri. Così non si allontana dall’area e non spreca energie".