Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport in qualità di doppio ex di Juventus e Roma, Mirko Vucinic ha parlato anche di José Mourinho. "Lo invidio, mi sarebbe piaciuto lavorare con José. Contro la sua Inter, pareva di avere davanti un carrarmato: quel gruppo era forte psicologicamente, tutti davano il 100% - le sue parole -. Solo lui poteva riportare un entusiasmo simile in città. Ha conquistato un trofeo, che a Roma mancava da tanti anni. E non si vince mai per caso".