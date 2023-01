Dietro allo straordinario Napoli di Luciano Spalletti, primo con dodici punti di vantaggio al termine del girone di andata, è aperta la lotta per un piazzamento nella top 4 che significa qualificazione alla prossima Champions League, con cinque squadre in soli tre punti a giocarsi l’accesso alla competizione più prestigiosa d’Europa. Nonostante l’inaspettata sconfitta interna contro l’Empoli, per gli esperti di Snai e Olybet.it, è sempre l’Inter la formazione con maggiore possibilità, offerta a 1,40, seguita dal Milan, uscita con le ossa rotte dall’Olimpico, in quota a 1,50.