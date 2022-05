Ennesima leggenda metropolitana o stavolta ci sarà qualcosa di concreto? Rimane il fatto che in Sud America sta prendendo sempre più piede la voce di una possibile esclusione dell'Ecuador dai Mondiali di Qatar 2022. La colpa della Nazionale di Gustavo Alfaro sarebbe quella di aver giocato ben otto partite schierando Byron Castillo, che secondo i documenti presentati dalla Federcalcio cilena sarebbe nato in Colombia e non avrebbe pertanto dovuto giocare una sola partita nelle qualificazioni avendo falsificato dei documenti dichiarando anche una data di nascita diversa da quella reale. Addirittura, nelle ultime ore sarebbe emerso anche un secondo ecuadoregno fuori luogo, il portiere Alexander Dominguez.