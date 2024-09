Intervenuto ai microfoni di TV Play, l'ex portiere Emiliano Viviano ha detto la sua su Davide Frattesi, giocatore che reclama più spazio dopo l'exploit in Nazionale: "Il problema per me si porrà anche in Nazionale, quando Barella starà bene - ha esordito -. Nell'Inter non è il sostituto naturale di nessuno dei titolari, mi sembra che Inzaghi privilegi un giocatore che raccorda di più e che viene a giocare col pallone. Barella si butta molto di più di Mkhitaryan, ma non ha quell'aggressività, la qualità e tempi che ha Frattesi senza palla. Mi sembra di capire che Inzaghi preferisca qualcosa di diverso, per cui per far giocare Frattesi serve cambiare proprio qualcosa nella maniera di giocare".